Solteiro, João Silva diz estar com coração aberto e ainda fala sobre estado de saúde de Faustão: Fase de recuperação importante

João Silva está livre, leve e solteiro! Pois é, sucesso nos finais de semana da Band, o jovem apresentador contou que está com o coração aberto ao dar entrevista do Baile do BB. O filho de Fausto Silva marcou presença no evento, que rolou no último sábado, dia 24.

Silva não assume um relacionamento desde o fim de seu namoro com Schynaider Moura:

- Eu gosto de festa, eu venho para me divertir e para tomar uma. Coração aberto.

Sobre a saúde de Faustão, que revelou recentemente que, talvez, precise passar por um novo transplante de rim, João contou:

- Então, meu pai está bem, ele está em uma fase de recuperação importante. O que importa é evolução, de estar ali fazendo a academia dele. A vida inteira ele foi difícil [na hora de cuidar da saúde], mas agora ele está seguindo [as recomendações médicas] direitinho.