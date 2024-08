Frio em São Paulo: Defesa Civil emite alerta; veja como fica a temperatura no domingo

A Defesa Civil emitiu um alerta de onda de frio no estado de São Paulo na sexta-feira, 23. Segundo o órgão, a queda na temperatura começou no sábado, 24, e se estende até o início desta semana.

Com a queda nos termômetros, as mínimas podem chegar aos 7°C na Região Metropolitana e 2°C na região da Serra da Mantiqueira, local mais gelado deste período, com condições de geada.

O domingo, 25, será de baixa amplitude térmica na capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima não supera os 14°C.

"Isso ocorre porque uma frente fria que se forma no Sul do Brasil avançará pelo país e provocará pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo, porém, após este sistema meteorológico, a atuação de uma massa de ar fria derrubará as temperaturas, fazendo com que a sensação seja de frio, com condições para formação de geada em áreas de serra", explicou.

Para minimizar os riscos do frio, como hipotermia e doenças respiratória, a Defesa Civil recomendou:

Manter-se agasalhado

Evitar locais fechados e com grande circulação de pessoas

Higienizar as mãos com frequência

O uso de aquecedores deve ser utilizado com cuidado, evitando deixa-lo ligado a noite toda

Jamais improvise aquecedores, utilizando fogueira, fogão ou algo similar