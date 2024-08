'É hora de derrotar os dois candidatos de Bolsonaro em 2024', diz Boulos em SP

Em comício realizado em São Miguel, zona leste de São Paulo, na tarde deste sábado, 24, o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) nacionalizou a disputa eleitoral ao reforçar a necessidade de "derrotar o bolsonarismo" na capital paulista e alfinetar seus dois maiores adversários da corrida: Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB).

"É hora de derrotar os dois candidatos de Bolsonaro em 2024", declarou Boulos em fala encurtada, por conta da chuva. "O prefeito Nunes está há três anos e meio, é o legado dele é pior que nada". "Do lado de lá, candidato que fez carreira e ganhou a vida dando golpe bancário em aposentado", disse em seguida, referindo-se a Marçal.

"Não vamos deixar o incompetente do Ricardo Nunes governando São Paulo no ano que vem, e não vamos deixar o bandido do Pablo Marçal nem chegar perto da Prefeitura de São Paulo", reiterou o deputado.

Ao contrário do evento realizado pela manhã, no segundo comício teve a presença o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito de São Paulo, em seu discurso, alfinetou Marçal, citando um "sujeito que quer fazer teleférico". "Todo mau-caráter quer se passar por louco, mas não deixa de ser mau-caráter. E tem mau-caráter disputando a Prefeitura", declarou Haddad.

Lula disse que a eleição de Boulos seria um "presente" para ele, ao dizer que o segundo turno seria realizado no dia de seu aniversário, 27 de outubro. "Se me amam mesmo, me deem de presente a eleição de Boulos em outubro."

"Não estou apenas apoiando o Boulos. Estou trabalhando para ele ser o futuro prefeito. Nossos adversários trabalham na calada da noite. Eles trabalham nas redes digitais inventando mentiras", destacou o presidente, e disse que fará tudo o que for possível para Boulos vencer o pleito.

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também estiveram no comício desta tarde. Marta Suplicy (PT), candidata a vice na chapa de Boulos, fez discurso típico de campanha, reforçando seus principais feitos enquanto prefeita da cidade.

A presença de Lula nos eventos deste sábado é percebida como uma tentativa de atrelar cada vez mais a imagem do antigo líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) à imagem do presidente. Em contrapartida, o principal adversário de Boulos, Ricardo Nunes, encontra resistência ao tentar se mostrar como o único candidato apoiado pelo opositor do petista, Jair Bolsonaro (PL), já que Marçal também disputa o eleitorado bolsonarista de São Paulo.

Lula mandou recado a petistas

Pela manhã, o presidente Lula participou de outro comício de Boulos. Nele, levou três ministros de seu governo. No discurso, Lula mandou um recado o PT, avisando que a candidatura do PSOL também deve ser abraçada como se fosse uma candidatura dos petistas. "A gente tem que tratar o Boulos não como um candidato do PSOL, mas candidato do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do PDT, de todos os partidos". afirmou, lembrando: "Essa é a primeira vez que venho a São Paulo para pedir voto para um candidato que não é do PT".

Pela primeira vez, os petistas não têm candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. Em 2020, Jilmar Tatto teve baixo desempenho e nem sequer foi ao segundo turno, que acabou disputado entre Boulos e Bruno Covas (PSDB). Neste ano, diante da popularidade do nome do PSOL, os petistas venceram a resistência do grupo de Tatto e embarcaram na campanha do aliado com Marta como vice.

Junto com Lula foram os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Inicialmente era esperada a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele não compareceu.

Em seu discurso pela manhã, Boulos afirmou que, se eleito, contará com parcerias com o governo federal para investimentos na cidade e mirou sobretudo nos adversários que estão empatados com ele na liderança da corrida, segundo a última pesquisa Datafolha: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o coach Pablo Marçal (PRTB).

"Eu não vou deixar um prefeito incompetente como o Ricardo Nunes continuar naquela cadeira ano que vem. E também não vou deixar um bandido como o Pablo Marçal chegar perto da Prefeitura de São Paulo. Que vá lá para Goiás", discursou Boulos.