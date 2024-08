Estou trabalhando para Boulos ser prefeito de SP, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não está apenas apoiando, mas sim trabalhando para eleger Guilherme Boulos, candidato do PSOL a prefeito de São Paulo. Ele pediu à militância presente do comício na zona leste da capital, debaixo de chuva, que lhe desse a eleição como presente de aniversário. Este foi o segundo comício do candidato do qual o presidente participou neste sábado, 24.

"Eu estou empenhado e quero que vocês saibam: eu não estou apenas apoiando o Boulos, eu estou trabalhando para ele ser o futuro prefeito", afirmou. E reforçou: "Quero que vocês saibam que eu vou me dedicar. Quero dizer para o Boulos: o que eu puder fazer para você ganhar as eleições, eu vou fazer", garantiu.

Lula também se comprometeu a não deixar faltar os recursos necessários para que Boulos possa implantar projetos importantes, mesmo São Paulo sendo uma cidade muito rica.

No começo de sua fala, o presidente brincou com a militância ao pedir voto para Boulos. "Se vocês me amam de verdade, dia 6 de outubro é dia do meu aniversário. Me dê de presente a eleição do companheiro Boulos aqui em São Paulo. Será o melhor presente que vocês podem me dar, porque eu faço aniversário duas vezes, eu faço dia 6, que é a data de registro, e eu comemoro dia 27, que é o dia que a minha mãe disse que me teve", disse.

Ele lembrou que o pleito de 2024 repete uma coincidência de datas de 2002, quando o primeiro turno foi dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 de outubro, quando foi eleito presidente pela primeira vez. Ao final, Lula reforçou e pediu "espetáculo de cidadania" com eleição de Boulos.