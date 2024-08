Grande ABC terá troca de comando na PM pela segunda vez em 2024

Pela segunda vez no ano, a PM (Polícia Militar) da região deverá ter um novo comandante. Após cerca de seis meses à frente do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, o coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho deixa o posto, assumindo função no Caes (Centro de Altos Estudos de Segurança). Para ocupar o seu lugar, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) anunciou o coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, que estava na CAJ (Coordenadoria de Assuntos Jurídicos), para coordenar a PM nas sete cidades.

A mudança foi assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última semana e é válida a partir deste domingo (25), segundo Diário Oficial e a própria SSP. O coronel foi promovido ao atual posto em junho. Nos últimos anos, Sanches fez parte da 4ª EM/PM (Estado Maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo), principal órgão de assessoria do Comandante Geral da corporação, antes de ingressar na CAJ.

O antigo comandante, Elizeu Sebastião, estava na função desde fevereiro deste ano, quando substituiu o antigo comandante, Luiz Fernando Alves, que estava na função desde maio de 2023. Alves havia deixado o CPA/M-6 para assumir a função de coordenador de assuntos jurídicos da PM do Estado de São Paulo. O documento cita “conveniência do serviço” como motivação para as trocas na região.

Em junho, em entrevista, o coronel Elizeu afirmou que planejava ações para seu comendo, que incluia melhor diálogo com prefeituras.