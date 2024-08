Etec de Ribeirão Pires é destaque na 15ª Feteps

Entre os 112 projetos de Escolas Técnias (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), alunos da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, foram destaque. O concurso conheceu seus vencedores nesta quinta-feira (22), no São Paulo Expo, na zona sul da Capital, e o "Jumpai: Jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida", projetado no município do Grande ABC, ficou em segundo lugar.

De volta ao formato presencial, a Feteps 2024 superou todas as expectativas em qualidade de produção e presença de público. Em quatro dias de evento, mais de 24 mil pessoas compareceram à mostra, distribuída entre 10 mil metros quadrados do pavilhão 7 do centro de exposições.

Entre os 112 projetos, os primeiros colocados foram: "Nema Vision", da Fatec Shunji Nishimura, de Pompeia; "Jumpai: Jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida", da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires; "Beeotecnia", voltado à preservação da abelha amarela do cerrado, da Etec Prof. Marcos Uchôa dos Santos Penchel, de Cachoeira Paulista; "Cadeira de Transposição para Acamados", da Fatec Jahu, de Jaú; "Sense Wave-Braille", ferramenta para aprendizado da escrita e leitura tátil para pessoas com deficiência visual, da Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira, da Vila Guilherme, na Capital.

Veja todos os premiados no site do Centro Paula Souza (veja aqui) e detalhes dos projetos apresentados na 15ª Feteps (veja aqui).

Etec Profª Maria Cristina Medeiros

O segundo lugar ficou com o projeto Jumpai: Jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida, da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires. O game emprega técnicas de IA com bibliotecas de código aberto para interpretar o direcionamento do olhar e piscadas que controlam as ações do personagem. “Foi muito emocionante. Estamos bastante felizes. O prêmio é um reconhecimento do esforço do grupo”, disse Ana Laura Vicente Ribeiro, uma das integrantes da equipe.