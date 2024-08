Moradores de Ribeirão Pires já podem acessar a biblioteca digital municipal, que conta com equipamentos instalados no saguão do Teatro Municipal Euclides Menato, na Avenida Prefeito Valdirio Prisco, 193, Jardim Itacolomy. O acesso também é possível de qualquer smarphone ou computador na cidade.

O público pode acessar mais de 30 mil e-books e também 3 mil audiolivros, que estão no banco de dados. Para acessar a livraria, é necessário realizar cadastro e aguardar liberação por meio deste link: https://bibliotecadigitalderibeiraopires.tocalivros.com/cadastre-se.

A biblioteca começou a ser instalada em junho deste ano e conta com 15 computadores, além de lousa digital. Profissionais da Secretaria de Educação e Cultura do município passaram por treinamento para saber como funciona o sistema e dar suporte aos usuários que irão acessar a livraria digital.

Dentre as editoras, há publicações do Grupo Record, Novo Século, Editora Melhoramentos, Harpers Collins e Sextante, por exemplo. O banco de dados conta com, no mínimo, 30 publicadoras.

Com a terceira edição da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires) se aproximando, e que ocorre nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, a biblioteca deu destaque, em sua página inicial, aos livros do escritor, filósofo e intelectual Ariano Suassuna, grande homenageado da feira literária.

A ideia é que os moradores possam realizar o acesso à biblioteca digital pelos computadores de casa, tablets e até mesmo pelo celular.