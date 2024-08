Em SP, Lula diz ser a primeira vez que pede voto para candidato fora do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (24), em comício da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) pela prefeitura de São Paulo, que tem orgulho por estar pedindo voto para um candidato de fora do PT pela primeira vez na cidade. Ele também deu um recado a petistas que não estão confortáveis com a situação, pois esta é a primeira eleição da história do PT em que o partido não lança candidato próprio na capital paulista.

"A gente não tem que tratar o Boulos como se ele fosse um candidato do PSOL. O Boulos é o candidato do PT, é o candidato do PSOL, é do PCdoB, é do PV, é do PDT, é de todos os partidos. A gente não está apoiando o Boulos por favor, é porque a gente precisa que São Paulo tenha o melhor para governar essa cidade", declarou o presidente da República.

O petista afirmou que será possível fazer "a mais profícua parceria" entre a prefeitura da cidade e o governo federal.

Lula disse que a competência de Boulos e a experiência de sua vice na chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), é o que São Paulo precisa para sair da "letargia". Segundo o presidente, Boulos dará tratamento especial à periferia, mas disse que também Boulos precisa olhar para o centro de São Paulo.

O presidente da República criticou candidatos que se dizem de fora da política, em uma indireta a Pablo Marçal (PRTB). Ele afirmou que justamente por Boulos ser da política, tem partido e compromisso.