Lula chega para o comício da campanha de Boulos na zona sul de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou neste sábado, 2, para o comício que os candidatos a prefeito e vice-prefeita, Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT), fazem no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.

Disposto a desbancar o bolsonarismo presente na administração da capital paulista e na campanha à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), Lula tem intensificado sua presença aos eventos políticos promovidos pela chapa Boulos/Marta. E, ao contrário de Nunes, que, apesar de contar com o apoio da família Bolsonaro tem tentado desvincular sua imagem do ex-presidente, Boulos tem chamado cada vez mais o presidente Lula para perto de sua campanha.

Junto com Lula estão os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Inicialmente era esperada a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele não compareceu.