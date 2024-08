Briga acaba em morte na garagem da Next em São Bernardo

O assassinato de um funcionário foi confirmado na garagem da Next Mobilidade, localizada na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo, na noite desta sexta-feira (23).

A morte ocorreu após um dos colaboradores golpear com uma faca o colega da empresa de ônibus, responsável pelas linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

A dupla trabalhava na manutenção dos coletivos e o motivo da briga ainda segue em apuração.

A Next informou à imprensa que o policiamento foi acionado de prontidão e que colabora com as investigações em andamento.