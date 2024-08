Na Billings, polícia apreende drogas, armas e apetrechos de caça em rancho

A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo realizou nesta sexta apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamentos, munições, apetrechos para pesca ilegal e caça ilegal no Bairro Tatetos, na região da Represa Billings, em São Bernardo.

Durante a execução de policiamento ambiental náutico, operando uma embarcação, a equipe policial localizou um ponto de vendas de entorpecentes. Ao perceberem a presença da polícia, as pessoas que estavam no local conseguiram fugir para dentro da mata e não foram localizadas.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizou buscas minuciosas nos arredores e encontrou 135 potes contendo k9 e k8, 12 tijolos de maconha, 120 embalagens individuais de cocaína, 12 unidades de haxixe, 74 porções individuais de maconha e 400 pedras de crack.

Em continuidade às buscas na região de mata nas margens da represa, foi encontrado um rancho que aparentava ter sido construído recentemente, onde havia uma fogueira ainda queimando. Lá, foram encontrados também apetrechos de caça e pesca ilegais, sendo: três tarrafas de pesca e malhas variadas, uma escopeta marca Rossi numero calibre 28, com cano e coronha cortadas, dois cartuchos CBC intactos, um estilingue, um facão e 76 esferas de metal usadas como munição para o estilingue. Foi verificado, ainda, dentro de um freezer quebrado porém com gelo, uma parte dianteira de capivara já limpa.

Segundo a polícia, todo o entorpecente, as armas e munições foram levados ao 4° Distrito Policial do Riacho Grande. O rancho, bem como a parte do animal silvestre abatido, foram destruídos, e o material de pesca e caça apreendido em termo próprio.