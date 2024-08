Projeto que renova fachadas residenciais aceita participantes no Grande ABC

Um projeto tem como objetivo dar uma repaginada gratuitamente em fachadas de casas no Grande ABC. Para participar, é necessário se inscrever no ''Renova Fachada'' até 1º de setembro no site da empresa de materiais de construção e reformas Copafer (https://www.copafer.com.br/conteudo/renova-fachada).

De acordo com as divulgações, o nome do escolhido virá em 10 de setembro, a partir da arbitrariedade de um corpo de jurados formado por jornalistas, influenciadores e formadores de opinião da região que avaliam casos desde janeiro.

A proposta, segundo a companhia, não inclui alterações estruturais. “Esse projeto é importante tanto para o dono da casa quanto para a cidade. Oferecemos uma nova perspectiva para os moradores e contribuímos para a valorização do ambiente urbano. Nosso objetivo é o de criar um impacto positivo na comunidade, melhorando a estética das casas e trazendo alegria para os seus moradores”, explica Rafael Sales, gerente de marketing da Copafer.

OS BASTIDORES DE UMA ENTREGA

A primeira casa contemplada foi a de Dona Takue, em Mauá, que reside no mesmo endereço desde 1965. A moradora teve a liberdade de escolher a cor da fachada, que ganhou um novo visual.

“A transformação demorou menos de 1 semana para ser concluída e o resultado agradou a proprietária e também a vizinhança", finalizou Sales.