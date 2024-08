Simony faz carta aberta para Preta Gil após retomada de tratamento oncológico: A luta é dura, mas você é ainda mais forte

Apoio importante e necessário! Simony usou as suas redes sociais para fazer uma carta aberta à Preta Gil após a cantora revelar que retomou o tratamento oncológico. A filha de Gilberto Gil está internada no Hospital Sírio Libanês.

Com uma foto abraçando a artista, Simony confessou que ficou com o coração apertado assim que soube da notícia.

É com o coração apertado que recebi a notícia de que essa batalha voltou a fazer parte da sua vida. Sei que as palavras podem parecer pequenas diante da imensidão dos sentimentos que você deve estar enfrentando agora, mas quero que saiba que estou aqui, de mãos dadas com você, em cada passo desse caminho.

Simony também aproveitou para falar sobre a força e fé de Preta:

Você é uma mulher de uma força incrível, de uma luz que irradia fé e esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores. Já vi você vencer uma vez, e sei que essa luta é dura, mas também sei que você é ainda mais forte. A sua fé, que sempre foi uma fonte de inspiração para tantos, vai continuar a te sustentar, a te dar forças quando as suas parecerem pequenas.

Em seguida reforçou que Preta não está sozinha:

Lembre-se que, nos dias de tempestade, o amor daqueles que te cercam é um abrigo seguro. Você não está sozinha. Deus está contigo, e todos nós que te amamos estamos em oração, enviando cada pensamento positivo, cada vibração de amor, para que você sinta a força dessa corrente de fé que te envolve.

Permita-se sentir tudo o que precisar sentir. Chore quando precisar chorar, grite se sentir vontade, mas jamais perca a esperança. A sua fé já moveu montanhas e, mais uma vez, ela vai te guiar por esse caminho. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, para te apoiar, para segurar sua mão nos momentos difíceis e para celebrar cada pequena vitória. O amor que você distribuiu por onde passou é imenso, e ele está retornando agora para te envolver em um abraço caloroso, cheio de fé e esperança.

E finalizou:

Eu acredito em você. Acredito na sua força, na sua fé e no poder do amor. Vamos vencer essa batalha juntas, um dia de cada vez, com o coração cheio de esperança e a certeza de que dias melhores virão. Com todo o meu amor e admiração, Te amo.