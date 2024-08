Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela shows para tratar depressão

Zé Neto, da dupla com Cristiano, anunciou nessa quinta-feira (22) que se afastará dos palcos por cerca de 90 dias. O cantor explicou o motivo e compartilhou que quer focar em seu tratamento para saúde mental.

O comunicado, divulgado no perfil oficial da dupla nas redes sociais, dizia: "Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para a plena recuperação de nosso Zé Neto."

Histórico delicado de saúde

Infelizmente, não é de hoje que Zé Neto enfrenta problemas de saúde e precisa se afastar dos palcos. Além de lidar com suas questões de saúde mental, o cantor já sofreu com alguns problemas físicos. Em 2022, a agenda da dupla foi cancelada em dois momentos. O primeiro quando Neto foi diagnosticado com Covid-19, e o segundo, quando ele fraturou as costelas em um treino de boxe.

Depois, em janeiro de 2023, ele teve uma crise de ansiedade antes de entrar no palco na Festa do Peão de Santa Cruz. Com isso, a apresentação precisou ser cancelada. No mesmo ano, em dezembro, Zé sofreu um acidente de carro no interior de Minas Gerais. Ele teve uma contusão pulmonar, fraturas em três costelas e corte no braço.

Em fevereiro de 2024, ele foi diagnosticado com dengue e em julho o artista ainda apresentou um quadro de pneumonia bacteriana.