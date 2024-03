Filho de Zé Neto tem reação alérgica gravíssima após picada de abelha: - O José é asmático, então acaba fechando a parte respiratória

Agora está tudo bem! Natália Toscano, esposa do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as suas redes sociais para falar sobre uma grave situação que aconteceu com o seu filho mais velho, José Filho.

Através de alguns vídeos, a empresária explicou que o herdeiro foi picado por uma abelha e sofreu um choque anafilático. Segundo ela, a situação ocorreu enquanto ela viajava com o marido para Maldivas.

- Fui pra uma consulta do José, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha.

Natália aproveitou para agradecer a rapidez de sua sogra, que estava com o menino no momento:

- Graças a Deus a minha sogra é muito antenada, muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima, ele foi parar no hospital, eles falam que é o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma e o José é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa.

No relato, Natália ainda contou que o herdeiro passou por um tratamento com corticoide por uma semana. Além de passar o primogênito com um alergista.