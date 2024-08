Fundo Imobiliário da Rio Bravo entra com ação de despejo da WeWork de prédio em SP

A gestora Rio Bravo entrou com ação judicial para pedido de despejo da WeWork, após a empresa deixar de pagar aluguéis de imóvel de um fundo do grupo, o Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O fundo detém 34,81% do prédio. Procurada pelo Estadão/Broadcast, a WeWork não se manifestou sobre o caso.

Em fato relevante, a Rio Bravo afirma que a WeWork está inadimplente do aluguel de maio, que venceu em 15 de junho, e continuou assim nos outros dois vencimentos, 15 de julho e 15 de agosto. Curiosamente, a WeWork continua pagando o condomínio e o IPTU.

No início de agosto, a gestão do fundo da Rio Bravo se reuniu com a Alvarez & Marsal, contratada pela WeWork para ajudar a reestruturar sua dívida, para tentar renegociações com os proprietários dos imóveis locados. "Contudo, a proposta apresentada pela representante da locatária foi muito aquém da qualidade do ativo, sendo rejeitada pelo fundo e os demais proprietários do imóvel."

Na renegociação do contrato, a WeWork propôs, além de reduzir o valor do aluguel, desmembrar o contrato de locação, que hoje é único, para um contrato para cada bloco do imóvel. Segundo a Rio Bravo, havia uma redução "substancial" do aluguel e as propostas.

Sem acordo nas negociações, o fundo e os demais proprietários do imóvel contrataram uma assessor legal e entraram com duas ações judiciais, uma de despejo e outra cobrando os aluguéis atrasados.

Crise mundial

Em dificuldade financeira ao redor do mundo, o Estadão/Broadcast noticiou no início de julho que a WeWork no Brasil não escapou dos problemas financeiros, que fez a matriz entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, com dívidas de US$ 18 bilhões.

Ao menos cinco fundos imobiliários relataram a ausência do pagamento pela WeWork no Brasil: Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), que foi o que entrou com a ação de despejo; Santander Renda de Aluguéis (SARE11); Torre Norte (TRNT11); Valora Renda Imobiliária (VGRI11) e Vinci Offices (VINO11). Juntos, esses fundos têm mais de 200 mil cotistas.

A Rio Bravo ressalta que o imóvel locado pela WeWork na Vila Madalena possui "altíssima liquidez e já foi ocupado por grandes empresas de tecnologia que fazem questão de estar em localizações valorizadas pelos seus colaboradores". Atualmente, a ocupação do Imóvel é de cerca de 80%.