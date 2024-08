Ministério Público pede impugnação da candidatura de Atila

O MPE (Ministério Público Eleitoral) pediu a impugnação da candidatura do deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) a prefeito de Mauá. Segundo a Promotoria, o parlamentar teve contas do exercício de seu primeiro mandato, de 2017 a 2020, rejeitadas pela Câmara. A solicitação ainda vai ser julgada pela Justiça Eleitoral.

Segundo a promotora Tássia Ismênia da Rocha Silva, Atila se encontra com restrição à sua elegibilidade porque a legislação impede as candidaturas de políticos que “tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa”.

Atila teve todas as quatro contas de seu mandato, relativas aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, rejeitadas pelos vereadores, que seguiram parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado). O deputado estadual tentou anular a decisão da Câmara Municipal na Justiça, alegando cerceamento à sua defesa, mas recentemente o STF (Supremo Tribunal Federal) negou provimento à ação.

O MPE ainda menciona na representação que Atila responde a processos. Então prefeito de Mauá, o atual deputado estadual chegou a ser preso em duas oportunidades, acusado de fraudar contratos e desviar dinheiro público. “Não fosse só, na certidão do cartório distribuidor apresentada pelo pretendente a candidato (...), constam 4 registros, 2 criminais e 2 a respeito de ações civis públicas, mas não se verifica nos autos as respectivas certidões de objeto e pé, documentos indispensáveis”.

O Diário tenta contato com Atila Jacomussi.