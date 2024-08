Juíza determina a Getulio fim de ofensas a candidato

O advogado e candidato a vereador em São Caetano Getúlio de Carvalho Filho (União Brasil), acusado de extorsão pelo prefeiturável Fabio Palacio (Podemos), sofreu revés na Justiça Eleitoral. O unionista, acostumado a utilizar as redes sociais para tecer comentários ácidos e críticas a adversários políticos ou até mesmo a membros do próprio partido ou coligação, foi acionado no tribunal eleitoral por Rodrigo Sodré, candidato a vereador pelo partido Novo.

O empresário sustenta que Carvalho Filho tem maculado sua imagem, com ataques com objetivos “di-famatórios”. Os termos utilizados, segundo Sodré, foram os seguintes: “eterno candidato”; “derrotado”, “você é motivo de piada”, “Rei do Camarote” e “chacota”.

Além disso, Sodré explica na ação que Carvalho Filho fez alusão “à vida pregressa” do candidato, sobre promover a “anarquia” e praticar “festinhas” no condomínio no qual reside em São Caetano, e que “vídeos comprometedores” da vida íntima do candidato e empresário poderiam vir à tona.

Diante dos argumentos, a juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 269ª Zona Eleitoral de São Caetano, determinou, por meio do despacho assinado nesta quarta-feira (21), que fica deferida “a tutela provisória postulada para determinar ao representado Getúlio de Carvalho Filho que cesse imediatamente a disseminação de conteúdo político-eleitoral em suas redes sociais, ofensivo ao ora representante (Rodrigo Sodré), a partir da notificação, sob pena de multa.”

Além disso, a magistrada determina à Meta (detentora do Instagram, Facebook e Whatsapp) para que, “no prazo de 24 horas”, o conteúdo reclamado seja tirado do ar.

OUTRO LADO

Procurado, o advogado encaminhou a seguinte resposta ao Diário: “Fale na sua reportagem: Getúlio Filho não se manifesta em jornal tendencioso!. Todas minhas respostas será esta!. (sic) Então, por favor, não me incomode mais!!!”.