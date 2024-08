Charge - 22 de agosto de 2024

Paulo Eduardo (PL), vereador e candidato a vice-prefeito em São Bernardo, não tem poupado de alfinetadas os adversários políticos. “O PT tem duas candidaturas” e “Orlando Morando (prefeito de São Bernardo pelo PSDB) é biruta de aeroporto” figuram entre as críticas feitas pelo liberal durante entrevista ao Diário concedida nesta quarta-feira (21).

Na entrevista, o liberal afirmou “faltar compromisso” do atual governo com a população, em especial com aquela mais carente, da periferia da cidade. A declaração é uma crítica a Morando, por conta dos casos de negligência, morte e erros médicos no Hospital da Mulher e de queixas de moradores em relação à falta de médicos e demora para realização de exames.