Falta sinergia entre os deputados da região, diz Rômulo Fernandes

O deputado estadual e presidente do PT de Mauá, Rômulo Fernandes, disse que falta união entre os parlamentares do Grande ABC para avançar em propostas para a região. Em sua visão, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é um instrumento importante para aglutinar ideias, mas “ainda é preciso mais”. A declaração foi dada durante entrevista concedida ao podcast Política em Cena, transmitido nesta quarta-feira nos canais digitais do Diário.

No entanto, de acordo com o deputado, a falta de sinergia entre os representantes da região na Alesp (Assembleia Legislativa) não é um impedimento para cobrar do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) o envio de recursos para a região.

“Nós não podemos esperar que o Consórcio faça. É lógico que (o colegiado) é um instrumento importante, que dá vazão a muitas ideias. São políticas pensadas regionalmente, que são relevantes. Claro que estamos em período eleitoral, quando as pessoas estão em um momento mais delicado, mas acho que cabe, depois disso, sentar e conversar para ajudar todos os municípios, independentemente das cores partidárias”, ressaltou o deputado.

Na ocasião, o presidente do PT de Mauá disse que o governador atribuiu a falta de repasses orçamentários para melhorias na Saúde de Mauá à “burocracia”. “Quero crer que não seja um viés político que esteja impedindo que isso aconteça”, comentou.

Fernandes relembrou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de trazer para Mauá uma Policlínica, cujo termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal foi firmado em junho, viabilizado pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

Ao comentar sobre pedido de repasse estadual para o Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, Rômulo ressaltou que o equipamento realiza 1.200 internações por mês, das quais 20% são pacientes de cidades vizinhas, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - que não possuem hospital público - e da Zona Leste de São Paulo.

CRÍTICA A ATILA

Questionado sobre o cenário eleitoral em Mauá, o deputado criticou o posicionamento do colega de Alesp e candidato oposicionista ao Paço, Atila Jacomussi (União Brasil), sobre a autoria das obras no município, e mencionou que a prática do unionista de assumir a “paternidade de obras que não são dele” é uma “atitude de quem não fez nada”.

“Atila subestima muito a inteligência das pessoas. Há uma piada segundo a qual ele inaugurou a ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, de tanto que fala que fez”, ironizou.

De acordo com o deputado estadual, ainda há chances de o ex-prefeito não conseguir concorrer nestas eleições, devido à rejeição das contabilidades dos quatro anos de seu mandato pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).