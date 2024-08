Solo ‘Eu|Telma’ tem apresentação única no Centro Cultural Serraria

Atriz são-caetanense Nicole Marangoni encena a autoficção que conta a história de fim de vida de um pai e o cotidiano de uma cuidadora em sessão gratuita nesta quinta-feira (22) a partir das 20h em Diadema. Ao público presente no Centro Cultural Serraria, na Vila Conceição, será possível ainda participar de um bate-papo com a atriz após o término da apresentação. A entrada para peça e interação são gratuitas.

A nova temporada de “Eu|Telma”, que teve início em julho, prevê 15 apresentações por cidades da Região Metropolitana de São Paulo, mais especificamente os municípios do Grande ABC e Vale do Paraíba. A peça foi viabilizada por meio de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado.

Indicado pela crítica como um dos melhores solos encenados na cidade de São Paulo em 2019 (ano da estreia), a peça tem 50 minutos de duração e classificação etária 14 anos. A apresentação deve ser acompanhada por intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), de acordo com as divulgações.