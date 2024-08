Bolsas de NY fecham em alta após ata e revisão do payroll endossarem alívio mais forte do Fed

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta contida nesta quarta-feira, um dia após o S&P 500 e o Nasdaq encerrarem uma sequência de oito ganhos consecutivos. A sessão foi marcada por reações à ata da reunião mais recente do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), e a revisões em baixa de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que ampliaram a possibilidade de corte mais incisivo de juros no país em setembro.

O índice Dow Jones subiu 0,14%, aos 40890,49 pontos, o S&P 500 0,42%, aos 5620,85 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,57%, aos 17918,99 pontos.

Após a ata do Fed mostrar que a "vasta maioria" de seus dirigentes afirmou que provavelmente será apropriado cortar juros na próxima reunião de política monetária, em setembro, caso os dados econômicos continuem vindo dentro do esperado, o mercado ampliou a aposta de corte de 50 pontos-base na abertura do novo ciclo de relaxamento monetário nos EUA, de acordo com dados da plataforma de monitoramento do CME Group.

As ações da Macy's derreteram mais de 12% em reação ao anúncio pela varejista de vendas decepcionantes no segundo trimestre. Na direção oposta, a Target e a TJX subiram 11,22% e 6,06%, respectivamente, após as varejistas elevarem as projeções de lucros.

As ações da Ford avançaram 1,59% após a montadora anunciar, em comunicado nesta quarta-feira, que está desistindo dos planos de fabricação de SUVs elétricos à medida em que reformula sua estratégia para o segmento de produtos elétricos, em uma mudança que acarretará despesas de US$ 1,9 bilhão considerando encargos especiais e baixas contábeis relacionados.

Os papéis do Vector Group fecharam em alta de 8,08% após o grupo fechar acordo para ser comprado pelo JT Group. Já as ações do grupo chinês JD.com cederam 4,15% em Nova York após venda de fatia pelo Walmart.