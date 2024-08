No casarão do Pelosini... ...o escritório do DER... ...depois Instituto Municipal... ...espaço que o servidor perdeu.

Levada pelo pesquisador José Roberto Camargo, a Semana São Bernardo 2024 “viaja” pelo escritório de administração do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

O escritório ficava neste casarão charmoso construído pela família Pelosini na Rua Dom Luís, esquina com a Avenida Dom Pedro II, em Nova Petrópolis.

Um casarão com muitas salas, semelhante a um hotel de luxo, ocupado pelo DER na década de 1960.

Conta Camargo: “Os funcionários formaram um time para disputa recreativa de amistosos na cidade e eram patrocinados pela Resana S/A Indústrias Químicas, que cedeu os uniformes”.

1 – O escritório que foi do DER serviu entre as décadas de 1970 e 2020 ao Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo, conquista do servidor público que perdeu seus direitos originais por ato do prefeito Orlando Morando e com a aprovação dos atuais vereadores, instalados no prédio moderno da Câmara Municipal: os funcionários perderam seu prédio, os vereadores garantiram o seu.

2 – As enchentes cíclicas levaram a indústria Resana, que ficava no bairro Demarchi, a transferir-se para Mogi das Cruzes.

3 – O ponta-esquerda deste time do DER, Adão dos Santos, era fotógrafo. Colaborou com a página Memória, cedendo lindas fotografias. Era bom de bola. Venceu um concurso patrocinado pela Rádio Independência: foi o jogador que mais bolas petecou, sem deixar cair, no auditório da emissora, que ficava na antiga sede da Sociedade Italiana, na Rua Marechal Deodoro.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: José Roberto Camargo

A SEDE E O TIME. Escritório do DER e o time de futebol, posado em 1957 no antigo campo da Vila das Paineiras: Pedro de Camargo, João Valente, Pedro Cândido, Eilon Brun, Quincas e Ernesto; Valdemar, Marmo, Edivaldo, Oswaldo e Adão dos Santos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 21 de agosto de 1994 – Edição 8785

ECONOMIA & POLÍTICA – “É preciso que a região tenha uma secretaria executiva estadual”.

Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), em entrevista a Danilo Angrimani.

PONTO DE VISTA – “Os defeitos do PT são infinitamente maiores do que suas virtudes”.

Tito Costa, vice-prefeito de São Bernardo.

EDITORIAL – O Fórum, o joio e o trigo.

Os debates entre candidatos já mostraram quem não tem condições de representar o Grande ABC.

EM 22 DE AGOSTO DE...

1904 – Exposição de Algodão era inaugurada, em São Paulo, na Sociedade Paulista de Agricultura, situada no Largo São Francisco.

Nossa região foi representada pela fábrica de tecidos Silva, Seabra e Companhia, a Ipiranguinha, com sala no segundo andar da exposição.

A Ipiranguinha expôs um quadro de algodão em rama, colorido, representando a bandeira nacional; outro quadro com dizeres da fábrica; uma fotografia da fábrica e uma planta da mesma; peças de riscado, de xadrez, cobertores, rolos, toalhas, cordas, espulas, fios, carretéis, etc.

A iluminação elétrica de todo o edifício e a força motora foram gentilmente oferecidas pela Light and Power à Sociedade de Agricultura.

1969 - Benedito Marcilio reeleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

1979 – Congresso Nacional aprovava substitutivo do deputado Ernani Sátiro (Arena) ao projeto de anistia do governo: excluídos os atos de terrorismo (de 1961 a 27-6-1994), incluídos líderes sindicais punidos, funcionários em greve perdoados, crimes eleitorais beneficiados.

HOJE

Dia Mundial do Folclore

Dia do Supervisor Escolar.

MUNICÍPIOS BRASILEIRO

No Estado de São Paulo: Araraquara, Arco-Íris, Brodowski, Inúbia Paulista e Taquaral.

Pelo Brasil: Aveiro (PA), Cajazeiras (PB), Canapi e Inhapi (AL), Caracol e Cocal (PI), Colatina e Linhares (ES), Itororó (BA) e Sítio D’Abadia (GO).

Nossa Senhora Rainha

22 de agosto

Celebra-se hoje a festa de Nossa Senhora, rainha do Céu e da Terra.

Divulgação: Vatican News