Moacyr Franco descobre morte de Silvio Santos após três dias: Não vai dar para sorrir e cantar

Moacyr Franco usou as suas redes sociais para lamentar a morte do apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado, dia 17. O pronunciamento ocorreu três dias após o triste ocorrido.

Através de um vídeo, o famoso explicou que estava internado e que foi privado da notícia.

- Oi, Silvio. Que merda, hein? Eu tava internado. Não quiseram que eu soubesse da sua viagem, mas me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, orientaram, incentivaram. Eu não sabia que você estava indo para tão longe, nem imaginava que você estava tão sozinho.

- Foi a negócio, né? Assim na terra como no céu. Negócio de alma, espírito, amor, amizade, eternidade. Os seus amigos mais distantes estão sofrendo muito, chorando. Eles te amam mesmo.

Em seguida, Moacyr surpreendeu ao revelar que sentia invejo de Silvio:

- Eu tive inveja de você, sabia? Não como artista, como empresário, mas como pai. Vai tranquilo, Silvio! Tá tudo muito bem. Só não vai dar para sorrir e cantar. Só se vive mesmo meses, pois o resto da vida a gente viaja.