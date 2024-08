Dois homens são presos em Santo André após 'dar fuga' da PM

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (21), por volta das 11h40, no bairro Jardim, em Santo André, após uma perseguição policial que teve início na Rua das Bandeiras e terminou na Rua Catequese. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos não respeitaram a ordem de parada e fugiram, dirigindo na contramão e desrespeitando sinais de trânsito.

Ainda de acordo com as informações, o veículo em que estavam foi identificado como sendo utilizado em furtos e roubos anteriores na região. A polícia agora investiga se o carro é "dublê" ou produto de furto, e se havia armas no interior do veículo. Os dois homens permanecem sob custódia e a ocorrência segue em andamento.