Bia Haddad arranca virada sobre suíça e avança às oitavas em Cleveland

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou em grande estilo no WTA 250 de Cleveland, na noite desta terça-feira. Com uma bela atuação na segunda parcial, ela demonstrou poder de reação para emplacar uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, sobre a suíça Viktorija Golubic em quase duas horas de disputa.

Com o resultado, a tenista avançou às oitavas de final do torneio e volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a espanhola Cristina Bucsa (72ª na lista), que superou a italiana Martina Trevisan.

O jogo destacou o poder de reação de Bia. A paulistana salvou seis set points e conquistou sete games seguidos para garantir o triunfo no torneio americano. Esta foi a primeira vitória da brasileira contra Bucsa em cinco confrontos.

"Feliz com a vitória. Nunca tinha ganhado dela. E em especial, com o poder de reação que tive no segundo set. São situações como essa que colaboram para a retomada do mais alto nível mental".

No primeiro set, Bia obteve uma quebra de serviço e abriu 2 a 0. A reação veio com o empate da espanhola em games. Concentrada, a brasileira garantiu mais duas quebras e fechou a parcial em 6/3.

Na volta à quadra, num ritmo avassalador, Bucsa aplicou uma vantagem de 5 a 0. Foi quando a tenista paulista fez o que parecia improvável. Ela igualou o placar em 5 a 5 e fechou o set em 7 a 5.

Nas duplas, a brasileira Ingrid Martins, Ingrid Martins atuou ao lado da americana Quinn Gleason e levou a melhor sobre as canadenses Bianca Fernandez e Leylah Fernandes ao vencer o duelo por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3.