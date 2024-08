Justiça aplica um ‘pito’ daqueles em Getulinho

O advogado Getulio de Carvalho Filho, alcunhado Getulinho, gosta de divertir seus seguidores nas redes sociais apresentando-se como xerife de São Caetano. Munido de distintivo e vestido com farda de festa à fantasia, ele passou a circular pela cidade ‘fiscalizando’ o serviço público. Até aí, nada de mais. Cada um compromete a imagem que tem da maneira que melhor lhe convier. A coisa ficou séria, todavia, quando ele decidiu acionar a Justiça para denunciar o que julgava ser erro gravíssimo da administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSD): a ausência de “participação popular” na decisão do Executivo de demolir o Clube Santa Maria e “outros patrimônios histórico-culturais” do município para a construção de parque linear. Após negar a liminar, a juíza Ana Lucia Fusaro solicitou que o autor da ação se manifestasse, o que ele não fez. A magistrada, então, julgou o pedido improcedente e deu uma carraspana em Getulinho, dizendo que a conduta dele, classificada como sendo de “natureza puramente política”, sobrecarregara “desnecessariamente o Judiciário já tão abarrotado de demandas”.

Bastidores

Uruguai

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu ontem uma comitiva do Uruguai composta por integrantes dos municípios de Montevidéu e Canelones. O grupo foi recebido pelo secretário-executivo da entidade, Aroaldo da Silva (foto), que também preside a Agência de Desenvolvimento Econômico. Aroaldo apresentou dados socioeconômicos da região, a história da entidade regional e projetos intermunicipais de destaque. A agenda faz parte de processo de assinatura de cooperação técnica entre as cidades uruguaias e a região.

Luto

Chitossi Ono, avô do candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, morreu ontem aos 99 anos. Nascido no Japão, Chitossi chegou à cidade nos anos 1950. Agricultor, casou-se com Laura Ono e teve cinco filhas, entre as quais Neusa Mariko Ono Auriani, mãe do prefeiturável do socialista. Devido ao passamento, Akira suspendeu as atividades de campanha previstas para ontem e permaneceu com a família.

Debate

O portal G1 vai realizar na próxima sexta-feira, a partir das 13h30, debate com os candidatos à Prefeitura de Diadema. Foram convidados para o encontro Gesiel Duarte (Republicanos), José de Filippi Júnior (PT), Márcio da Farmácia (Podemos) e Taka Yamauchi (MDB). O debate – que será transmitido no portal, pelo YouTube e TikTok – terá cinco blocos, dois quais três com tema determinado e outros dois, com temática livre.

Plano Diretor – 1

A Câmara de São Bernardo deve votar hoje a revisão do Plano Diretor, como é chamado o instrumento de planejamento que orienta o crescimento e o desenvolvimento do município. O projeto encaminhado pelo Executivo, sob o comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), foi incluído na ordem do dia para ser apreciado pelos vereadores. A revisão foi tema de audiência pública realizada no início deste mês na Câmara, o que provocou polêmica entre ambientalistas e moradores da região do pós-balsa.

Plano Diretor – 2

Nos bastidores, há um temor de que a revisão do Plano Diretor resulte em mudanças drásticas no ordenamento territorial de São Bernardo. Há quem diga que a mudança contemple o desmatamento de 70 quilômetros quadrados de Mata Atlântica, nos arredores da represa Billings, para a construção de galpões logísticos. Procurados pelo Diário para comentar o assunto, os vereadores se calaram sobre essa possibilidade.