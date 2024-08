Homem é preso com 'central clandestina' de telecomunicação em S.Bernardo

Um homem foi preso na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 32, em São Bernardo, por desenvolver atividades clandestinas de telecomunicação. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no pedágio, realizada por uma equipe do Policiamento Rodoviário na tarde deste domingo (18).

De acordo com a polícia, os agentes desconfiaram de um Voyage branco após o condutor mudar de faixa repentinamente ao perceber a presença policial. Durante a busca veicular, foi encontrado no banco do passageiro um notebook conectado a fios que se estendiam até o banco traseiro, onde estavam duas malas contendo uma bateria, uma central, e um aparelho de informática equipado com uma antena.

Conforme as investigações, o equipamento era capaz de criar uma rede de sinal telefônico que interceptava os sinais de operadoras de celulares num raio de cerca de 100 metros. A partir dessa interceptação, o dispositivo conseguia identificar automaticamente os números dos celulares próximos e enviar mensagens via SMS.

O homem confessou que dirigia por várias áreas de São Paulo utilizando o equipamento para enviar essas mensagens. Diante dos fatos, ele foi preso e levado ao 4º Distrito Policial de São Bernardo , onde o caso foi registrado como desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação.