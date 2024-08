Guto Volpi vistoria obras no Pq.Aliança e Ouro Fino

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), esteve no Parque Aliança e em Ouro Fino para vistoriar obras de pavimentação e a implemen-tação de equipamentos públicos de saúde e esporte.

Na região do Parque Aliança, Guto vistoriou a construção da USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Serrano e da Praça Esportiva da Vila Monteiro. Na sequência, esteve na Rua José Francisco Carvalho, que teve pavimentação concluída ontem.

Em Ouro Fino, Guto Volpi vistoriou as obras de pavimentação da Rua Santina, no Jardim Aprazível. Durante a agenda, o prefeiturável conversou com moradores e comerciantes sobre o trabalho em andamento na cidade. Para encerrar a noite, Guto teve agendas com candidatos a vereador.