Após meses em crise, Jennifer Lopez pede divórcio a Ben Affleck

Alguns famosos decidiram fazer mudanças drásticas em 2024 ao colocaram pontos finais no relacionamento. Depois de meses em crise, Jennifer Lopez entrou com o processo de divórcio de Ben Affleck, como informou a revista People.

Os dois estavam casados desde 2022. Sem advogados, a cantora entrou com o processo no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao listar a data oficial do término, ela disse 26 de abril de 2024.

Segundo o TMZ, não há um acordo pré-nupcial. Uma fonte contou à People:

Ela tentou muito fazer as coisas darem certo, e está de coração partido.