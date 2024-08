Santo André lança divisão da GCM com foco comunitário

Santo André anunciou nesta terça-feira (20), o início das operações da Inspetoria de Governança Cidadã, um novo setor da GCM (Guarda Civil Municipal) que busca reforçar a segurança local e estreitar os laços com a comunidade. Idealizada pelo secretário de Segurança Cidadã, o Coronel da PM (Polícia Militar) Temístocles Telmo Ferreira de Araújo, a inspetoria tem como principal objetivo aprimorar a gestão da segurança pública, com foco em ações preventivas e no policiamento comunitário.

A cerimônia de oficialização aconteceu no Paço Municipal da cidade e contou com a presença de autoridades e do prefeito, Paulo Serra (PSDB). De acordo com a inspetora da GCM Vilma Tavares, que comandará a nova divisão, a Inspetoria de Governança Cidadã “vem com o propósito de aproximar ainda mais a GCM da população”.

A nova unidade será responsável por coordenar diversas frentes de atuação, incluindo o policiamento comunitário escolar, o patrulhamento em parques e a Patrulha Maria da Penha, que lida com casos de violência doméstica.

Um dos pilares da nova inspetoria é o programa de ronda escolar, que contará com as três novas viaturas entregues durante o evento.

Os novos veículos são parte do Programa Escola Segura, e serão usados para intensificar o monitoramento e as rondas nas unidades escolares da cidade, visando a prevenção de crimes e a proteção de crianças e adolescentes. Além disso, a inspetoria terá o uso de motocicletas no patrulhamento escolar, uma prática que havia sido realizada no passado com foco na segurança das travessias escolares.

O setor também atuará na disseminação de informações e na educação da população sobre temas como bullying e violência doméstica. Vilma enfatizou a importância dessas ações preventivas. “Acreditamos que, ao fornecer informações corretas e esclarecimentos, podemos prevenir situações de risco e, assim, evitar que problemas maiores ocorram no futuro”, afirmou.

“Isso nos permite aumentar as inspetorias, por exemplo, com essas viaturas novas, ampliar e retomar com mais ostensividade a ronda escolar. Essa inspetoria traz a ronda embutida. Vamos aumentando nossa capacidade”, explicou Paulo Serra.

NOVOS GCMs

O evento marcou ainda a formatura de 73 novos Guardas Civis Municipais, que após sete meses de treinamento, com total de 1.070 horas de aula, estão prontos para atuar em diferentes áreas, inclusive na nova inspetoria. O curso incluiu disciplinas como técnicas operacionais, direitos humanos e armamento, além de estágio supervisionado e palestras relacionadas às atividades que os guardas desempenharão.

“Isso aqui é uma trajetória. Hoje é o coroamento de uma ideia que sonharam lá atrás. Como diz o poeta, sonhar sozinho é apenas um sonho. Sonhar em conjunto, com a família, é realidade”, parabenizou o secretário de Segurança cidadã, Temístocles Telmo.