Justiça autoriza Shiloh Jolie a retirar o sobrenome do pai, Brad Pitt

É oficial! Depois de algum tempo da entrada em processo para retirar Pitt do sobrenome, Shiloh ganhou na Justiça e agora terá os documentos com Shiloh Nouvel Jolie, de acordo com o TMZ.

Ainda segundo o site, Shiloh não precisou passar por uma audiência formal para oficializar a retirada de Pitt do nome da jovem que recentemente completou 18 anos de idade.

O afastamento de Brad dos filhos aconteceu após o término de seu relacionamento com Angelina Jolie, em 2016. Segundo fontes do Page Six, o ator teria ficado muito chateado com a alteração do nome de Shiloh.