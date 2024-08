Diretor de A Fazenda dá dicas da identidade de participante de A Fazenda 16

Falta pouco para A Fazenda 16 estrear e algumas dicas das identidades dos participantes estão vindo à tona. O diretor do reality rural, Rodrigo Carelli, usou as redes sociais para dar spoilers.

Com data marcada para estrear dia 16 de setembro, o programa receberá uma participante com as seguintes descrições:

A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.

Na mesma hora, os internautas juntaram as peças e trouxeram o nome de Suelen Gervasio, irmã do ator Rafael Zulu, que teve um caso com Vitão.