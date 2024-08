Antonio Banderas e Melanie Griffith comemoram noivado da filha

Antonio Banderas e Melanie Griffith acabaram de vivenciar um momento de pais orgulhosos! Stella Banderas, filha do casal, ficou noiva do Alex Gruszynski e nesta terça-feira, dia 20, recebeu publicações de carinho dos pais pelo momento importante!

No Instagram, os dois celebraram o noivado e postaram fotos da filha com legendas cheias de orgulho e admiração. Antonio escreveu:

Minha filha Stella del Carmen vai se casar. Não podemos estar mais felizes e entusiasmados.

E Melanie se derreteu ao falar sobre o relacionamento da filha:

Ele perguntou?. de joelhos? ela disse que sim! Stella e Alex estão noivos e vão se casar! A história de amor deles começou na pré-escola! Amor verdadeiro, amor profundo! Parabéns aos amados!!

Vale lembrar que Banderas e Griffith ficaram juntos de 1996 a 2015, e só tiveram Stella. No entanto, a atriz já foi casada outras duas vezes, nas quais teve Dakota Johnson, com Don Johnson, e Alexandre Bauer, com Steven Bauer.