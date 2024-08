Anitta é confirmada em atração de show do intervalo da NFL no Brasil

Olha ela aí de novo! Anitta foi anunciada na tarde desta terça-feira, dia 20, como a atração principal do show do intervalo do primeiro jogo da NFL na América do Sul, que acontece no dia 6 de setembro na Arena Corinthians, em São Paulo. Os times que vão disputar serão Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, e a partida está marcada para 20h15.

Para fazer o anúncio, a página do evento fez um post avisando que ela assume o palco no intervalo do jogo, que contará com os maiores sucessos de Anitta para levar a energia brasileira ao mundo.

- Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento, declarou Anitta.

De acordo com informações da revista Veja, a parceria entre ela e a NFL ainda inclui o lançamento de uma linha de roupas exclusiva. Aliás, a cantora se junta a Luiza Sonza, Zeeba e CAROLA, que também farão parte do evento.

O show do intervalo será exibido ao vivo em todas as transmissões internacionais e por todos os canais brasileiros que exibirão o jogo.

Quem aí já está ansioso por esse momento?