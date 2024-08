Show de Inimigos da HP, desfile e missa marcam data em mês de eventos

A Prefeitura de São Bernardo programou diversas atrações para celebrar os 471 anos de história. Os eventos tiveram início no dia 1º deste mês e vão pegar fogo hoje, na Esplanada do Paço, com o tradicional show de aniversário, desta vez a cargo da banda Inimigos da HP, às 19h. Haverá ainda apresentações de DJ e da banda Baleia Banguela. O evento será realizado das 12h às 22h, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. O público terá ainda a possibilidade de ser divertir em brinquedos infláveis gratuitos instalados no local. As intervenções receberão R$ 70 milhões em investimentos.

A data que celebra oficialmente o aniversário do município prevê também missa solene na Igreja da Matriz (Paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem), às 8h, além do tradicional Desfile Cívico-Militar na Rua Marechal Deodoro, às 9h.

Os eventos não estão restritos a hoje. Dentre os eventos programados para o mês está a regularização fundiária na cidade, um sonho antigo de muitos moradores, com registro em cartório. No dia 23, sexta-feira, está prevista a entrega de escrituras a famílias dos bairros Divinéia 1 e 2. No dia seguinte, os beneficiados serão residentes no bairro Vida Nova e, já em 1º de setembro, no Parque das Flores.

Atividades esportivas também vão fazem parte do repertório de atrações disponibilizadas pela administração municipal. A principal delas será a tradicional Meia Maratona, que chega a sua 20ª edição no dia 25, com largada às 7h30 em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, com categorias 21 km, 10 km e 5 km, tanto corrida como caminhada. Os participantes vão percorrer as principais vias da cidade. O Paço estima a participação de quase 15 mil pessoas.

Além disso, a Prefeitura entregou no último sábado a revitalização do half-pipe do Parque da Juventude. A pista é uma das duas únicas públicas do tipo no Estado. Antes da interdição, o half- pipe também recebia eventos de competição, tanto de skate, como de patins e de ciclismo BMX.

Importante ação social da cidade, o Jantar de Aniversário está previsto para o dia 24. O evento é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e a arrecadação proveniente da comercialização de convites é revertida a entidades assistenciais cadastradas. Como de costume, o evento será realizado nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo.

Evento já tradicional no mês de agosto, o Feirão de Empregos de Aniversário será realizado no dia 30, das 8h às 15h, em um novo local: nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo (antigo Vera Cruz).

A programação inclui obras de infraestrutura, como a entrega da duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, no último dia do mês (31). A via é um importante eixo de acesso na região do bairro Cooperativa. A iniciativa compreende 1,25 quilômetro de extensão, viabilizando a qualificação viária da ligação entre as rodovias Imigrantes, próxima à divisa com Diadema, e a Anchieta. Um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões. No dia 27 está prevista a entrega das Fontes Luminosas da Avenida Newton Monteiro de Andrade.