A transformação de uma cidade ao longo dos séculos

A São Bernardo do Século 17 tem como principal marca o início da formação das grandes fazendas. Alguns casos:

1. Duas fazendas dos beneditinos na futura área de São Bernardo.

2. Uma fazenda dos beneditinos em Tijucuçu, futura São Caetano.

3. Roça Nova na Borda do Campo, área atualmente abrangida por Diadema. O bandeirista Pedro Nunes e sua terceira esposa, Maria Jorge, residentes na paragem do Ipiranga, tornam-se pioneiros deste espaço, para onde estendem suas roças.

4. Caaguaçu. Nome genérico de terras locais – desde Santo André até Ribeirão Pires, incluindo Mauá – e da Zona Leste paulistana. Em 1677, um capitão-mor, Antonio Correa de Lemos, fixa-se nas proximidades do ribeirão Grande, que depois passará a ser chamado de ribeirão Pires ou ribeirão dos Pires, atual município de Ribeirão Pires e passa a ser o seu primeiro povoador.

SÉCULO 18

Ocupação destas fazendas, entre elas as dos beneditinos, situadas nos atuais municípios de São Bernardo e São Caetano, e Fazenda Oratório, abrangendo parte considerável do atual território de Santo André, dentro do Distrito de Utinga, e atingindo partes do atual município de Mauá e Zona Leste de São Paulo.

Este é também o século do surgimento dos primeiros bairros rurais da região. Registro de terras feito entre 1854 e 1856 indica que os sítios mais numerosos, por ordem alfabética, foram: Rio Acima, Alvarenga, Apiaí, Curral Grande, Rio Grande, Meninos, Rio Pequeno, Pilar, Tamanduateí, Varginha, Vianas e Vila – nomes que sobrevivem até hoje.

SÉCULO 19

Constituição da Freguesia de São Bernardo, espécie de distrito de São Paulo, Capital, ocupando o espaço aproximado do que é o Grande ABC hoje.

Construção, na década de 1860, da estrada de ferro São Paulo Railway, que corta a região e que deixa como herança histórico-cultural a vila de Paranapiacaba.

Criação, a partir de 1877, nas antigas fazendas, dos núcleos coloniais, ocupados por mão-de-obra estrangeira, de imigrantes, em especial italianos, mas não só. Surgem os núcleos de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires.

Freguesia de São Bernardo é elevada à condição de município autônomo, com o mesmo nome de São Bernardo: criação em 1889, instalação em 1890.

SÉCULO 20

Período da transformação do rural em urbano, da industrialização acelerada, da formação da represa Billings (a partir dos anos 1920), dos grandes loteamentos urbanos, da construção da Via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e, a partir dos anos 1960, das favelas.

Formam-se os sete municípios que constituem o Grande ABC, todos originados da antiga Freguesia e, depois, município de São Bernardo.

Nos últimos 20 anos do milênio, os espaços das antigas chácaras transformadas em indústrias de ponta passam a ser ocupados por conjuntos habitacionais de várias classes e pelo setor terciário e de serviços.

SÉCULO 21

Um quarto do primeiro século do novo milênio praticamente vencido. O sistema viário se vê acrescido pela passagem do Rodoanel Mário Covas, que não resolve o transporte interno de passageiros, daí os projetos de novos sistemas – ainda em desenvolvimento.

A guerra fiscal e a desindustrialização caminham de mãos juntas. Cresce o setor terciário. Buscam-se soluções com organismos como o Consórcio Intermunicipal, ora boicotado por um, ora por outro município.

As cartas estão postas. E agora?