Consórcio fará parte do Programa Integra Resíduos

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC anunciou que fará parte do Programa Integra Resíduos, ação do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa tem como principal foco aprimorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos em todo seu ciclo, atendendo a necessidades regionais e locais.

A participação foi definida em reunião realizada na última semana com representantes da Semil (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística). O programa estadual prevê a contratação de estudos de modelagem técnica e financeira para os resíduos sólidos urbanos, incluindo os de setores como construção civil e saúde.

Conforme a proposta da iniciativa, a modelagem a ser definida poderá abranger apenas a destinação final dos rejeitos ou todo o manejo dos resíduos sólidos, passando também por coleta, transporte, estações de transferência e tratamento. Para isso, será considera a infraestrutura existente nos municípios e os arranjos regionais.

O início dos estudos do programa estadual está previsto para o primeiro bimestre de 2025. O objetivo do governo do Estado é contribuir para a estruturação de projetos sustentáveis, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais em todas as etapas da cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio, João Ricardo Guimarães Caetano, afirmou que o projeto atende a uma demanda dos prefeitos por estudos de viabilidade para soluções integradas sobre a gestão de resíduos sólidos da região, tanto para coleta quanto para destinação final.

“Essa proposta lançada pelo governo do Estado tem justamente esse foco e é voltada para várias regiões paulistas. O Consórcio vai participar da iniciativa, com o objetivo de termos uma modelagem de quantos equipamentos de tratamento de resíduos nós necessitamos, integrando as prefeituras, reduzindo custos e melhorando a qualidade ambiental”, explicou.

LICITAÇÕES

O Consórcio reuniu aproximadamente 100 servidores ligados à área de gestão e fiscalização de contratos de compras das prefeituras da região para uma capacitação sobre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).

O programa abordou os desafios específicos dos municípios para uma implementação eficaz da nova norma. Devido ao sucesso do evento, os organizadores planejam uma nova edição da capacitação. Os interessados em participar no próximo encontro podem se inscrever no cadastro de espera no link https://bit.ly/c-abc-c.