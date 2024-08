Um roteiro à Maróstica. A cidade do xadrez humano. Irmã de São Bernardo. Cada vez mais próxima.

O gemellaggio entre São Bernardo e Maróstica foi firmado em 27 de setembro de 1987, poucos dias depois da estreia desta página Memória aqui no Diário.

No palco, a bandeira de São Bernardo e um poster do esporte-teatro xadrez que divulga Maróstica para o mundo. E nesta Semana São Bernardo 2024, espaço para a italianidade a partir de um evento realizado, semana passada, na Pinacoteca Municipal. Produtor, ele mesmo, o bom Marquitho, que informa:

O evento teve a finalidade de divulgar Maróstica e convidar as pessoas a visita-la para assistir à partida do xadrez humano e por um melhor entendimento do grande teatro a céu aberto.

Tivemos a participação especial do tenor Felipe Menegat, que foi bravíssimo, acompanhado da pianista Liria.

Houve a participação, de improviso, de Guilherme Contrucci, fundador da Academia do Xadrez no circulo italiano de São Paulo com a finalidade de ensinar e divulgar o esporte.

Na apresentação, Dr. Píer Luigi Pega.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No "Momento Memória", os italianos de São Bernardo no aniversário da cidade.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

Crédito das fotos 1 a 3 – Divulgação

IRMANDADE. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Pinacoteca de São Bernardo. Maróstica presente com o temor Felipe Menegat, pianista Líria, Dr. Pier Luigi Pega, Guilherme Contrucci e o apresentador Marquitho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 21 de agosto de 1994 – Edição 8785

MANCHETE – Fernando Henrique supera Lula no 2º turno; Enéas bate Quércia na região.

Pesquisa IMES/Diário mostrava que candidato tucano (FHC) já estava à frente do petista Lula na reta final da campanha à Presidência da República.

Entre os candidatos à Câmara Federal, Celso Daniel (PT) e Duílio Pisaneschi (PTB) lideravam a corrida, a exemplo de Waldir Cartola (PTB) à Alesp.

EM 21 DE AGOSTO DE...

1909 - O médico e professor Moysés Fucs nasce em Bessarabia, Romênia. Exerceu a Medicina em Santo André entre 1941 e 1996, quando faleceu. Foi diretor do Hospital Municipal e da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Seu nome foi dado a unidade de saúde de Vila Cláudio.

1934 - Moveleiros de São Bernardo deflagravam greve geral e as 18 fábricas de móveis da cidade permaneceriam fechadas durante 53 dias.

1954 - Inaugurado o Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

1959 - Grêmio Estudantil Ribeirão-pirense, do Ginásio Estadual Dr. Felicio Laurito, fazia sua primeira apresentação teatral no Cine Damasco, de Ribeirão Pires, com a comédia "Judas em sábado de aleluia", de Martins Pena.

1979 – Ponte Preta e Vasco da Gama disputavam o passe de Bona, atacante do Santo André, o Ramalhão.

NOTA – Bona é uma das reservas esportivas andreenses, fiel à cidade até hoje.

HOJE

Dia Nacional da Habitação

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Chapadão do Céu (GO), Nilópolis, Porciúncula e São João de Meriti (RJ) e Wagner (BA).

Santa Umbelina

21 de agosto

Francesa. Viveu no século 12. Irmã de São Bernardo do Claraval.

Divulgação: Arautos do Evangelho