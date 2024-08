Feira de Saúde da FMABC terá ações de prevenção contra diabetes infantil

A edição deste ano da tradicional Feira de Saúde do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que acontecerá neste sábado (24) em Santo André, contará com uma novidade. Profissionais e estudantes do curso de Enfermagem estão preparando uma ação de conscientização e testes voltados para crianças de 4 a 12 anos de idade, com foco na identificação e prevenção de diabetes.

As atividades ocorrerão das 9 às 17 horas no segundo andar do Anexo 3 do Ambulatório de Especialidades da FMABC. Estão previstas várias dinâmicas para permitir que as crianças não apenas aumentem seus cuidados com a saúde como também se divirtam, incluindo fantasias, piscina de bolinhas, brincadeiras e música, além de profissionais especializados em entretenimento infantil para liderar a criançada na diversão.

A ação foi preparada como uma resposta ao aumento de casos de diabetes infantil nos últimos anos, e terá também a presença de uma nutricionista que irá conversar com as crianças e seus responsáveis sobre a importância de uma alimentação saudável no desenvolvimento, com foco na prevenção de doenças e em evitar os casos de obesidade.

A equipe formada por professores, colaboradores e estudantes do curso de Enfermagem do Centro Universitário FMABC irá fazer os testes glicêmicos das crianças presentes no local, e caso seja detectada uma taxa de glicemia acima do recomendado, direcionar os pacientes para realizarem seus tratamentos nas unidades de saúde mais próximas de suas residências.