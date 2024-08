Tiago Abravanel se emociona ao contar detalhes sobre a despedida de Silvio Santos

Silvio Santos morreu no último sábado, dia 17, e deixou seu grande legado e muita saudade para trás. Mesmo com sua grandeza, Silvio disse que queria uma despedida simples e particular, que aconteceu no domingo, dia 18, e contou com a presença de familiares e amigos próximos. Agora, em entrevista ao Fantástico, da Globo, que realizou uma homenagem ao apresentador, Tiago Abravanel, seu neto, contou mais detalhes sobre o enterro.

- Foi como ele queria: simples, com as filhas, esposa, netos, bisnetos, amigos mais próximos, colegas de trabalho, com o José que trabalha na casa dele e a Raimunda que era camareira dele.

Em seguida, Abravanel compartilha que foi um momento muito especial para ele e para família:

- Foi muito especial, simples, delicado, íntimo, para que a gente se despedisse do Senor Abravanel e para que o Silvio Santos fique na nossa memória para sempre.

Tiago também contou uma fala do Rabino que conduziu a cerimônia, e revelou o que Silvio mudaria no mundo:

- Ele falou que hoje se o Silvio pudesse escolher um mundo novo, seria um mundo onde a gente não tivesse que brigar por nada, que pudesse só ser feliz e celebrar. É a música que está marcada na história e fala justamente quem ele era e o que ele acreditava, que no mundo a gente não leva nada, só precisa sorrir e cantar.

Por fim, o neto dele agradece o carinho dos fãs em nome da família, que está se apoiando desde o ocorrido:

- Conversei com minha mãe antes de vir falar com vocês e ela agradeceu em nome das minhas tias também e da Íris. A gente não tem palavras para agradecer tanto amor e afeto que a gente tem recebido, é um afago no coração. [No sábado] a nossa família se reuniu sem ostentação, sem alarde, todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando de quem ele foi para cada um.