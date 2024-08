Nicole Louise enfrenta Leidy Murilho e Heloísa Araújo na Batalha na Estrela da Casa

Primeira Batalha montada! Neste domingo, dia 18, a primeira votação do Estrela da Casa aconteceu e os participantes montaram o grupo que corre risco de eliminação, Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise.

Começando as votações do reality show musical da TV Globo, o artistas tiveram que escolher quem seria o terceiro a enfrentar a tão esperada Batalha. Heloísa já estava na berlinda por perder o duelo contra Lucca e Leidy foi indicada no último sábado, dia 17, por Nick Cruz após o cantor ganhar a prova de Dono do Palco.

Ao longo da edição apresentada por Ana Clara mostrou uma briga entre dois aliados por conta de feijão -relembrando os velhos tempos de outro reality. MC Mayarah e Califfa tiveram um grande bate boca já que a funkeira decidiu comer um pouco do ingrediente que seria o almoço do dia seguinte dos competidores.

Conversas sobre a tão esperada primeira votação para a Batalha foi um dos principais tópicos no grupo de Califfa, Mayarah, Matheus Torres, Ramalho e Evellin. Eles debateram opções em que todos aceitariam indicar e livrar os aliados da berlinda. Um nome em comum para muitos é o de Nicole Louise.

Assim como o outro lado, Nicole também movimentou alguns colegas para conquistar votos e se livrar da Batalha. A humorista chegou até a ir conversar com o outro quarto sobre a votação, incentivando os outros a ir no Ramalho.

Direto de dentro da casa do Estrela da Casa, Ana Clara surpreendeu os competidores para anunciar quem foi escolhido como o Hitmaker da semana: Lucca.

Em seguida começou a tão esperada votação, relembrando quem não poderia ser votado. A primeira a indicar alguém foi Unna X, que escolheu Ramalho. No final, com seis pessoas escolhendo ela, Nicole Louise fechou o trio que vai enfrentar a Batalha e tentar fugir da eliminação. Depois da formação, as três fizeram seus discursos pedindo que votem nelas para continuar na competição musical.