Grande ABC oferece 809 vagas de emprego em centros públicos das prefeituras

Os prefeituras do Grande ABC, por meio de seus serviços de trabalho e renda, estão com 809 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. Quem está em busca de recolocação deve ficar atendo às ofertas. A seleção pode ser presencial ou on-line, dependendo do município.

Em Santo André são 145 vagas abertas. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Nesta semana, se destacam as ofertas para operador de telemarketing (25), controlador de acesso (18), recepcionista (15) e pedreiro (14).

Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF. O serviço funciona no prédio da Prefeitura.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador tem 194 oportunidades profissionais, para empresas da cidade e de outros municípios. A lista é atualizada diariamente.

Entre as diversas funções disponíveis estão servente de obras, motorista de caminhão basculante, auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, operador de cobrança, funileiro montador e costureira. A lista completa pode ser consultada em: https://tinyurl.com/vagas1908.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em São Caetano existem 468 vagas. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Lá é possível verificar a relação de oportunidades, bem como formular a inscrição.

As demais prefeituras não informaram a disponibilidade de vagas da semana. Entretanto, os trabalhadores devem ficar atentos, pois todas as cidades possuem serviço que faz a intermediação entre os empregadores e os candidatos.

Em Diadema, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/ para verificar as ofertas. Em Ribeirão Pires, o posto funciona dentro do Atende Fácil.