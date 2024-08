Matthew Perry teria pedido para assistente aplicar dose extra de remédio no dia de sua morte, diz site

Durante as investigações da morte de Matthew Perry, a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, descobriu que o ator pediu para que seu assistente lhe entregasse uma dose elevada de cetamina, droga responsável por sua overdose, em outubro de 2023.

A informação foi revelada pelo The Hollywood Reporter. Segundo a publicação, a polícia descobriu que existia uma rede de tráfico de drogas ao redor do astro de Friends.

O ator teria pago milhões de dólares para receber doses a mais do medicamento, que era usada para seu tratamento de depressão e ansiedade, porém, o período da morte de Perry não condiz com a agenda do tratamento dele.

O site ainda informou que o assistente de Matthew, Kenneth Iwamasa, era quem organizava os encontros do ator com os traficantes e que ele chegou a pagar médicos para lhe ensinarem a administrar doses extras no cliente.

No dia da morte de Perry, Iwamasa injetou a droga no ator em três horários diferentes. O assistente contou à polícia que Matthew disse a ele para injetar uma dose grande, logo antes da dose fatal.