David Neres, ex-São Paulo, deve deixar o Benfica para jogar no Napoli, diz jornal

O meia David Neres, 27 anos, está próximo de deixar o Benfica rumo ao Napoli, de acordo com o jornal italiano Gazzetta Dello Sport. O ex-jogador do São Paulo é um pedido do técnico Antonio Conte para reforçar a equipe italiana, que estaria disposta a desembolsar 30 milhões de euros (um pouco mais de R$ 181 milhões), incluindo as bonificações por metas alcançadas.

Jogador do Benfica desde 2022, após uma passagem de sucesso pelo Ajax (HOL), Neres soma 82 jogos no time português, com 25 assistências e 17 gols. Sua decisão de deixar o clube está ligada à renovação do contrato do argentino Di María, que o fez perder espaço entre os titulares, segundo o portal português Maisfutebol.

Após a derrota do Benfica para o Famalicão por 2 a 0 na estreia das duas equipes no Campeonato Português, o técnico Roger Schmidt havia confirmado que as negociações envolvendo a saída do brasileiro estavam avançadas.

"Posso confirmar que o David Neres quer sair. Há conversas concretas com o novo clube. Os clubes estão em contato e preciso de jogadores que se esforcem ao máximo", comentou o treinador.

David Neres deve viajar ainda neste domingo à Itália e assinar um contrato válido por cinco temporadas com o Napoli na segunda-feira. A expectativa é que, após a realização dos exames médicos, o meia possa estrear pela agremiação do sul do país no próximo domingo, diante do Bologna, pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Caso a transferência seja concretizada, o São Paulo, que revelou o atleta, deverá ficar com 3% do valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, ou seja, cerca de 900 mil euros, ou seja, R$ 5,5 milhões.