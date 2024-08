Restos mortais de Claudinho foram exumados sem autorização da família

Os restos mortais de Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, foram retirados do túmulo sem autorização, segundo Vanessa Alves, viúva do cantor. A companheira de vida do artista compartilhou com o colunista Alessandro Lo-Bianco que a exumação não deveria ter acontecido, já que o túmulo dele era perpétuo.

Durante o programa A Tarde É Sua, Lo-Bianco revelou que a viúva de Claudinho não foi avisada sobre a retirada dos restos mortais, mas que o cemitério alegou que enviaram um telegrama a ela:

- Me informaram que fizeram a exumação após tentar contato com a família por telegrama. Eles fizeram a exumação e colocaram ele em um nicho especial. Ele está junto com seis ou sete restos mortais de outras pessoas. Fiquei muito triste. Por ser um jazigo perpétuo, eles não deveriam abrir.

O jazigo do cantor foi ocupado para o sepultamento de outra pessoa, por conta disso, Vanessa denunciou o caso na justiça. A denúncia segue em investigação.