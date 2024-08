No dia da morte de Silvio Santos, SBT segue com programação normal

Após a morte do dono e ícone do SBT, Silvio Santos, neste sábado, dia 17, a programação da emissora segue normalmente. O fato de o Sábado Animado estar no ar chamou a atenção do público, que esperava que a emissora comandada pelas filhas do apresentador fosse fazer uma grande homenagem a ele.

Através do X, o antigo Twitter, os fãs expressaram sua indignação com o fato de desenhos animado, como Scooby-Doo, estarem passando na programação do SBT neste momento delicado:

Que momento surreal a morte do Sílvio Santos na tv. A Globo está cobrindo e o SBT está passando Scooby-Doo.

Já outros fãs, disseram que Silvio Santos estaria orgulhoso onde quer que esteja.