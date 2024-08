Joana Sanz rebate críticas por manter casamento com Daniel Alves: Não ligo mais

O casamento continua! Joana Sanz respondeu como reage às críticas por manter o casamento com Daniel Alves após a saída dele da prisão. O ex-jogador foi condenado no caso de estupro de uma jovem de 23 anos de idade, em uma boate de Barcelona, em 2022.

Nos Stories do Instagram, a modelo abriu uma caixinha de perguntas e se deparou com a pergunta:

Como você encara as críticas por estar com o seu esposo?

Joana foi direta e respondeu:

- Na verdade, eu não ligo mais para críticas não construtivas. Eu estou em paz, meu espírito está em paz, então é isso. Não carregue energias pesadas.

E não foi a primeira vez que Joana falou sobre o assunto. No início do mês de agosto, Joana postou três fotos com o marido mandando um recado para os seguidores dizendo que estavam juntos e bem.