Cielo convocará AGE para deliberar sobre resgate compulsório de ações

A Cielo anunciou na noite da sexta-feira, 16, que restam em circulação ações de emissão da companhia representativas de porcentual inferior a 5% do capital social e, por isso, serão adotadas as medidas necessárias para convocar oportunamente uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a fim de deliberar sobre o resgate compulsório da totalidade das ações em circulação remanescentes.

"Caso o resgate compulsório seja aprovado pelos acionistas da companhia, o período de aquisições supervenientes será automaticamente encerrado na data da AGE, sendo certo que até lá os acionistas poderão seguir alienando suas ações por meio de negociação na B3, até a efetiva conversão de registro, mediante ordem de venda realizada por sua respectiva corretora, e mediante pedido apresentado ao escriturador", segundo fato relevante.

A companhia menciona ainda que caso o resgate compulsório seja aprovado, o preço de resgate dos papéis remanescentes corresponderá ao valor por ação da oferta pública de aquisição (OPA) ajustado pela taxa Selic acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento aos acionistas, o qual deverá ocorrer em até 15 dias após a data da AGE.

O atingimento de nível inferior a 5% de ações em circulação ocorre à medida que as ofertantes (Quixaba Empreendimentos e Participações, BB Elo Cartões Participações, Elo Participações, Alelo Instituição de Pagamento e Livelo) informaram que se tornaram, em conjunto, titulares de 2.583.914.571 ações ordinárias de emissão da companhia, equivalentes a 95,1% do seu capital social, como resultado de aquisições de ações realizadas em cumprimento à obrigação de estender a possibilidade de venda aos acionistas remanescentes que não alienaram ações de sua titularidade no âmbito do leilão da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia, lançada pelas ofertantes durante o período de três meses seguintes à data de sua realização.