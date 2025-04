IBGE já visitou 35,6% dos lares selecionados para a POF em 36,5% do tempo previsto para coleta

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta sexta-feira, 4, que a primeira etapa de coleta da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) já visitou 36.759 dos 103.145 domicílios na amostra, ou seja, 35,6% dos lares selecionados.

A coleta de campo teve início em novembro de 2024, com previsão de se estender até novembro deste ano.

O IBGE ressalta que já se passou 36,5% do tempo do tempo destinado ao trabalho de campo. No aviso sobre a divulgação do balanço parcial, o instituto mencionará que a iniciativa tinha como objetivo aumentar o apoio de órgãos públicos e privados, de entidades e de gestores estaduais e municipais aos servidores durante o trabalho de coleta de dados da amostra de mais de 103 mil famílias brasileiras.

"Das 52 semanas, já se passaram 19 semanas", contabilizou o gerente da POF, Leonardo Santos de Oliveira.

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, não participou da divulgação do balanço parcial da POF, mas gravou um vídeo em que faz um apelo à população para que "receba bem" os trabalhadores do instituto durante a coleta de dados em campo.

"Atenda bem os pesquisadores do IBGE, que o IBGE retribui com informações precisas sobre o Brasil", pede Pochmann, na gravação.

Questionado pela reportagem sobre o orçamento necessário para a condução da POF, o IBGE não informou qual o volume de recursos demandados e obtidos até a publicação deste texto. Segundo o diretor de Pesquisas do IBGE, Gustavo Junger, não há uma estimativa fechada de recursos necessários à POF, mas a suplementação orçamentária obtida pelo IBGE em 2024 e o orçamento do instituto aprovado em 2025 seriam suficientes para conduzir a pesquisa.

A coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Adriana Beringuy, lembrou que a última edição da POF ocorreu em 2017 e 2018, antes da pandemia de covid-19.

"A gente teve uma pandemia que impactou comportamentos pessoais e familiares", disse Beringuy. "É muito importante também pesquisar o avanço tecnológico, o consumo de tecnologia pelas famílias, seja pelas redes sociais, mas também novas formas de trabalho, trabalho pelo aplicativo, consumo pelo aplicativo. Então, pensar em termos do que era o cenário de 2018, por mais curto que o período seja, ele já passou por transformações."

A pesquisadora ressalta ainda que a população brasileira recebeu recentemente a coleta do Censo Demográfico 2022, mas que o levantamento da POF tem algumas particularidades, que exigem um esforço maior de preenchimento dos questionários pelos informantes.

"A gente vai precisar da colaboração desse morador em anotar algumas informações importantes da pesquisa. É um conjunto de questionários, é uma operação diferente. Isso pode causar um estranhamento a princípio no informante, mas é necessário, pela característica dessa informação", disse.

Beringuy lamentou a disseminação de boatos nas redes sociais sobre a visita de técnicos do IBGE fora do horário comercial e em finais de semana. Segundo ela, os trabalhadores se adaptam à rotina da família, podendo sim visitar os domicílios em horários alternativos, de forma que encontrem os moradores em casa. Mais de mil trabalhadores do IBGE estão envolvidos na operação.

"O IBGE se adapta à rotina dos moradores", esclareceu a coordenadora.

A POF levanta uma série de dados sobre os hábitos de consumo das famílias. As informações subsidiam vários indicadores econômicos e sociais nacionais, incluindo a apuração da inflação oficial no País.

As informações sobre o balanço parcial foram disseminadas em uma entrevista coletiva na Casa Brasil IBGE, no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro.